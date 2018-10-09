В убийстве сожителя подозревают жительницу Алматинской области
Предположительно причиной преступления стала ссора, возникшая при распитии алкоголя.
Фото : VistaNews.ru9 октября 2018, 11:06
В Алматинской области полиция задержала 52-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве гражданского супруга, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
Преступление зарегистрировано в Талгарском районе, где в ночь с 7 на 8 октября в одном из частных домов поселка Бесагаш был обнаружен труп 57-летнего мужчины. По подозрению в совершении убийства полицейскими задержана сожительница потерпевшего.
"Задержанная женщина, 1966 года рождения, помещена сейчас под стражу в изолятор временного содержания. Как выяснилось, преступление совершено во время ссоры, возникшей при распитии алкоголя. Предположительно, орудием убийства стал кухонный нож, приобщенный в настоящее время к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.
Досудебное расследование, предусмотренное ст.99 УК РК "Убийство", находится пока в производстве следователей Талгарского РУВД.
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