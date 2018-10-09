Как хотят решить проблему тяжелых рюкзаков школьников

Дети смогут оставлять учебники в специальных шкафчиках, чтобы не носить тяжелые рюкзаки.

На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поднял проблему тяжелых школьных рюкзаков с учебниками, передает корреспондент Zakon.kz.

"Со стороны родителей возникает множество вопросов об обновленном содержании образования, оценивании учащихся по электронным журналам, также есть вопросы о тяжести, весе рюкзаков и сумок детей младших классов", - обратился Б. Сагинтаев к министру образования и науки РК Ерлану Сагадиеву.

По словам главы ведомства, сегодня продолжается большая разъяснительная работа по обновленным программам.

"70% детей обучаются по обновленным программам - этот вопрос решен, у родителей понимание есть. Учителя приступили к программам, к учебе, работе, если еще год это будет, то все встанет на свои места. По проблеме веса сумок. Мы в этом году впервые рассматривали вопросы норм, из какой бумаги сделаны учебники, размеры, объем учебников и внесли соответствующие документы, и с объективной стороны оценили пути решения этого вопроса. Это: предусмотреть специальные шкафчики в школах, для того, чтобы дети могли оставлять рюкзаки и портфели в шкафчиках", - сообщил он.

Также министр пояснил по поводу электронных учебников.

"Внедрение электронных учебников - они уже есть, дети ими часто пользуются, но дальше это нужно развивать. По плану за два года электронными учебниками школьники будут обеспечены в полном объеме", - отметил Е. Сагадиев.

Б. Сагинтаев попросил уточнить по электронным учебникам, будут ли они по всем предметам готовы по обновленному содержанию.

"По обновленному содержанию в этих классах, где они перешли, электронные учебники 100% введены, в течение трех лет система образования полностью перейдет к обновленному содержанию, на данный момент обеспеченность электронными учебниками составляет 75%", - проинформировал глава МОН РК.

Отдельно премьер уделил внимание весу учебников.

"Тем не менее, если говорить о весе рюкзаков, вы сказали, что проводили аналитическую работу. Кто выпускает эти учебники? Вес учебников тяжелый, мы говорим об электронных учебниках, но по каждому предмету их нет. То есть мы с одной стороны говорим, что делаем, а на самом деле ни то, ни другое не работает. На самом деле, дети младших классов несут большую нагрузку - это портфели. Вначале мы должны решить, а потом уже решать вопросы бумаги, или же обеспечите их легкими учебниками, а потом переходите к новым стандартам", - констатировал Б. Сагинтаев.

На этот счет министр добавил, что по весу учебников разработаны специальные стандарты.

"Учебники и бумагу в течение 50-60 лет носили дети, и мы их носили в свое время, мы теперь впервые вводим стандарты в системе образования по весу учебников, изучили из какой бумаги изготавливаются, вес, формат, размеры и объем учебников. Естественно, учебники, выпущенные в этом году, уже с учетом стандартов, но в течении трех-пяти лет это коснется всех учебников. Электронными учебниками обеспеченность 70%. Школы, которые будут переходить на обновленное содержание, для них в обязательном порядке будут выпущены электронные учебники", - заключил Е. Сагадиев.

Ксения Давыдова, Астана

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