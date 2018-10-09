Торговля на Форекс или обменный пункт? Разбираемся, что удобнее

Суть трейдинга похожа на принцип работы обменных пунктов.

Нестабильная экономическая обстановка делает операции с обменом валют актуальными как никогда. Сейчас, с развитием Интернета, набирает все большую популярность торговля на Форекс или интернет-трейдинг. Суть трейдинга похожа на принцип работы обменных пунктов – вам доступны различные валюты, которые вы можете менять с финансовой выгодой для себя.

Условия

Обменные пункты – это, прежде всего, бизнес. Поэтому при обмене валюты в обменных пунктах вы также платите комиссию и прочие надбавки к курсам. С рынком Форекс ситуация иная – там вы можете обменять валюту без больших комиссий и завышенных курсов.

Инструменты

Торговля на Форекс также выигрывает в предоставляемых финансовых инструментов. Альпари – крупнейший форекс-брокер в России и странах СНГ – предлагает вам более 70 самых удобных инструментов для торговли. Обменный пункт заточен на обмене валют – а, значит, у вас намного меньше возможностей, чтобы сохранить и приумножить собственные средства.

Простота

Здесь все зависит от того, что каждый человек вкладывает в это понятие. С одной стороны, начать зарабатывать на Форекс очень просто - достаточно открыть торговый счет и выбрать платформу, через которую будет осуществляться трейдинг.

Удобство

Также, на Форекс вам не нужно носить деньги с собой в кармане - достаточно пополнить свой торговый счет. Причем для начала торговли вам нужно всего $100. Для того, чтобы обменять деньги в обменном пункте, вы должны предварительно снять деньги – это опасно и неудобно. Тем более, если вы меняете большую сумму.

Итог

Несмотря на всю привычность обменных пунктов, время не стоит на месте и предлагает более выгодные способы обмена валют. Начните использовать все преимущества торговли на Форекс уже сегодня, а брокер №1 Альпари предоставит вам самые выгодные условия сотрудничества.

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