Назарбаев и Вучич наградили друг друга орденами

Орден Республики Сербия является наивысшей наградой для иностранных друзей этой страны.

Президенты Казахстана и Сербии наградили друг друга орденами, передает Казинформ.

Нурсултан Назарбаев наградил главу Республики Сербия Александра Вучича орденом "Достык" первой степени.

"Я искренне рад вас принимать. Мы все знаем, как вы относитесь к Казахстану и лично ко мне. Я это заметил при моем визите. Мы встречаемся за короткое время уже в четвертый раз. Вы поддержали нас на Экспо-2017, посетили нас. Сейчас приехали с официальным визитом, решили принять участие в съезде мировых религий. Это еще раз подчеркивает ваше исключительное отношение. Я очень вам благодарен за все это", - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в Акорде.

Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что товарооборот между нашими странами пока не столь высокий, но есть большие перспективы для сотрудничества.

В свою очередь, Александр Вучич наградил Нурсултана Назарбаева орденом Республики Сербия

В ходе официальной встречи в Акорде президент Сербии поблагодарил Назарбаева за теплый прием и отметил его вклад в развитие двусторонних отношений между странами.

"Большое спасибо за Ваше приглашение. У нас есть хорошие перспективы для развития наших отношений", - сказал Александр Вучич.

Отмечается, что орден Республики Сербия является наивысшей наградой для иностранных друзей этой страны.

"Только Владимир Владимирович Путин и Си Цзинпинь получили этот орден", - уточнил Александр Вучич.

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