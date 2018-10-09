Полиция Алматы начала мониторить соцсети и выявлять нарушителей

Уже выявлено 85 видеоматериалов с явными признаками нарушений ПДД.

Полиция Алматы создала рабочую группу для мониторинга интернет – пространства и выявления совершаемых в городе правонарушений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД .

В состав группы вошли сотрудники Управления административной полиции, Местной полицейской службы, юридического отдела, а также пресс-службы Департамента.

«В числе первых на вооружение взята страница в «Instagram» под названием «Nelegal.kaz», куда автолюбители выкладывают фото и видеоизображения с нарушением правил дорожного движения. Из 174 публикаций рабочую группу заинтересовали 85 видео и 89 фото материалов. Из 85 видеоматериалов с явными признаками нарушений ПДД, 11 материалов имеют сроки привлечения к административной ответственности. Причем, 6 из них имели место в городе Алматы, в связи с чем соответствующими службами приняты меры. 5 протоколов за нарушения ПДД уже есть. По оставшимся эпизодам работа продолжается», - информировала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Вместе с тем, в полиции добавили, что сведения о принятых в отношении правонарушителей мерах будут доведены до общественности посредством СМИ и социальных сетей.

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