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Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоится в Астане

Планируется участие представителей более 80 делегаций из 42 стран мира.

Фото : кадр из видео9 октября 2018, 13:20

10-11 октября в Астане состоится очередной VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Тема предстоящего духовного форума: "Религиозные лидеры за безопасный мир", сообщает Zakon.kz.

В работе Съезда планируется участие представителей более 80 делегаций из 42 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и др.

VI Съезд состоит из двух пленарных сессий и четырех секционных заседаний. Темами дискуссий на секционных заседаниях являются: "Манифест "Мир. XXI век", как концепция глобальной безопасности", "Религии в меняющейся геополитике: новые возможности для консолидации человечества", "Религия и глобализация: вызовы и ответы", "Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма".

Кроме того, в рамках форума традиционно состоится третье заседание Совета религиозных лидеров.


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