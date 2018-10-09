Данэлия Тулешова записала клип к "Детскому Евровидению - 2018"

Юная певица готовится к конкурсу.

Вышел клип 12-летней казахстанской певицы Данэлии Тулешовой на конкурсную песню в "Детском Евровидении - 2018", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу исполнительницы.

Данэлия Тулешова победила в национальном отборе претендентов на участие и станет первым исполнителем от Казахстана в истории международного конкурса песни Eurovision Junior, который пройдет 25 ноября в Минске. Поэтому ежедневные занятия вокалом – самое малое в подготовке 12-летней певицы к международному конкурсу песни. Впереди – многочисленные съемки и репетиции.

Так, одним из условий участия юного исполнителя в Eurovision Junior является обязательное предоставление видеоролика к композиции, участвующей в конкурсе. Локацией для съемки клипа «Ózińe sen / Seize the time» избрана одна из удивительных достопримечательностей Казахстана – Чарынский каньон.

«Мы с семьей часто бываем здесь, и мне очень хотелось, чтобы все участники Евровидения знали, какие прекрасные места есть в стране, которую я представляю. Чарынский каньон обладает какой-то особой притягательностью, и мне кажется, он стал идеальным местом – он олицетворяет историю, время, вечность и мечту, о чем и говорится в «Ózińe sen», - поделилась Данэлия между съемками. – Не знаю, сколько километров мы прошли во время съемок, видео записывали целый день, но все настолько были увлечены, что не заметили ни усталости, ни времени. Надеюсь, результат будет таким же вдохновляющим».

Поддержать Данэлию и организовать съемки взялась профессиональная команда режиссеров и операторов компании DPARTNERS во главе с Даной Орманбаевой и Даутом Шайхисламовым.

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