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Директор школы пропал в Актюбинской области

Родственники и односельчане просят акимат Актюбинской области выделить вертолет.

Фото : открытые источники9 октября 2018, 15:03

В Актюбинской области пропал директор Каракудукской средней школы, передает Zakon.kz.

Бактыгерей Тажмагамбетов, 1987 г.р. и его друг Нуржан Маханов, 1988 г.р., пропали 6 октября.

Как сообщается в instagram, мужчины отдыхали с друзьями на берегу реки. Последней раз звонили другу в 17.10 час. После чего связь с ним пропала.

В настоящее время ведётся поисковая операция. Родственники и односельчане просят акимат Актюбинской области выделить вертолет. Помимо этого задействованы водолазы. Но, как сообщается, их не хватает.


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