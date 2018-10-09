Директор школы пропал в Актюбинской области
Родственники и односельчане просят акимат Актюбинской области выделить вертолет.
Фото : открытые источники9 октября 2018, 15:03
В Актюбинской области пропал директор Каракудукской средней школы, передает Zakon.kz.
Бактыгерей Тажмагамбетов, 1987 г.р. и его друг Нуржан Маханов, 1988 г.р., пропали 6 октября.
Как сообщается в instagram, мужчины отдыхали с друзьями на берегу реки. Последней раз звонили другу в 17.10 час. После чего связь с ним пропала.
В настоящее время ведётся поисковая операция. Родственники и односельчане просят акимат Актюбинской области выделить вертолет. Помимо этого задействованы водолазы. Но, как сообщается, их не хватает.
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