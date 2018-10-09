Нигматулин выступил на форуме спикеров парламентов стран Европы и Азии

Казахстан твёрдо придерживается курса на вхождение в систему региональных и глобальных торгово-экономических отношений.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выступил на Третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии, передает пресс-служба Мажилиса РК.

Парламентарии более чем из 40 стран собрались в этом году в Турции, чтобы обсудить актуальные вопросы экономического сотрудничества, окружающей среды и устойчивого развития в Евразии.

Приветствуя участников форума, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что столь высокое представительство парламентов, международных организаций и ведущих экспертов - яркое свидетельство активного участия стран в масштабном процессе укрепления и развития евразийского сотрудничества.

- Казахстан, являясь инициатором и активным участником многих интеграционных процессов, твёрдо придерживается курса на вхождение в систему региональных и глобальных торгово-экономических отношений. Ещё в далеком 1994 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в стенах Московского государственного университета впервые выдвинул идею объединения стран Европы и Азии. Это и является сегодня отправной точкой евразийской интеграции, - сказал Н.Нигматулин.

В связи с предстоящей юбилейной датой – 25-летием идеи евразийской интеграции – Казахстан выступил инициатором проведения Четвёртого совещания спикеров парламентов стран Евразии в Астане.

Вопросы, вынесенные на нынешнюю встречу спикеров, по словам Нурлана Нигматулина, связаны и с идеей создания Большой Евразии, предложенной Главой нашего государства на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

- Беспрецедентный проект Большой Евразии предусматривает гармонизацию работы данных объединений, включая либерализацию торговых отношений между участниками, совместное развитие транспортных коридоров, диверсификацию энергетических маршрутов, расширение инвестиционного сотрудничества и другие вопросы экономического взаимодействия, - сказал Н.Нигматулин.

Спикер Мажилиса акцентировал внимание на работе Евразийского экономического союза. В частности, отмечено, что с января т.г. вступил в силу обновлённый Таможенный кодекс ЕАЭС, к следующему году планируется сформировать общий электроэнергетический рынок, а к 2025 году - создать общий рынок нефти и нефтепродуктов.

- В рамках идеи о Большой Евразии видится перспективным сотрудничество Евразийского экономического союза с Европейским союзом. Географически – мы соседи. У нас имеются все коммуникации, дороги, сети, наши стандарты схожи. Наши рынки с экономической точки зрения нужны друг другу. Учитывая, что Казахстан граничит с рынками Китая и Центральной Азии, а через Россию нам открыты европейские рынки, то всё это в перспективе позволит стать Казахстану мостом между Западом и Востоком, - сказал Нурлан Нигматулин.

По словам Председателя Мажилиса, в связи с этим особую актуальность приобретают предложения Президента Казахстана, которые были обнародованы на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. Это широкое использование возможностей Международного финансового центра «Астана», реализация таких инфраструктурных мегапроектов, как высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая соединит Европу и Азию через Беларусь, Россию и Казахстан, а также судоходный канал «Евразия», который соединит Каспийское море с Чёрным морем. Кроме того, это и устранение всех ограничений, препятствующих взаимной торговле.

Отдельное внимание Нурлан Нигматулин уделил вопросам охраны окружающей среды, вынесенных на обсуждение парламентариев в этом году.

Говоря о работе в этом направлении в нашей стране, Председатель Мажилиса отметил, что в настоящее время уже есть существенные результаты по адаптации национального экологического законодательства к условиям и требованиям ВТО и ЕС, а также соблюдение международных обязательств. Подписаны основополагающие международные конвенции, а основой правового регулирования защиты окружающей среды является Экологический Кодекс.

- Наша страна постоянно работает над внедрением комплексных информационно-технологических платформ, повышением требований к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, а также экологичности и эффективности работы энергопроизводителей. Поскольку Президент Казахстана ставит задачу изменить подходы к управлению природными ресурсами, - отметил Нурлан Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, в целях актуализации законодательства в начале следующего года в Парламенте запланировано рассмотрение новой редакции Экологического кодекса, в котором будут пересмотрены система регулирования общественных отношений в области охраны окружающей среды, введены новые инструменты и механизмы регулирования и контроля, соответствующие лучшим мировым подходам.

Также в Казахстане будет разработана система региональных стандартов, которые будут четко регулировать работу по улучшению экологической обстановки, в том числе по вредным выбросам, состоянию почв, земли, воздуха, утилизации отходов, а также развитию систем экологического мониторинга со свободным онлайн-доступом к ним.

- На мой взгляд, в этом направлении мы могли бы объединить свои усилия, обмениваться опытом законодательной работы. Поддержание устойчивого, прямого и многостороннего диалога между парламентами евразийских стран является действенным фактором стабильности и устойчивого поступательного развития всех государств континента, - считает Нурлан Нигматулин.

Итоги Третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии отражены в итоговой декларации, в которой также зафиксировано и решение провести Четвертое совещание в Астане.

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