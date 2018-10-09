Суд начнется над учителем, похвалившим напавших на Дениса Тена

Первое судебное разбирательство назначено на 11 октября.

Дело 25-летнего учителя физики Шерхана Байзенова, похвалившего напавших на Дениса Тена, передано в суд, передает Zakon.kz.

2 октября уголовное дело было принято к рассмотрению судьей уральского городского суда Кайратом Утешевым. Первое судебное разбирательство назначено на 11 октября.

Шерхан Байзенов обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.174 ч.1 УК РК - Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. По данной статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.

Село Белес в пригороде Уральска оказалось в центре внимания после того, как 25-летний учитель опубликовал пост, оскорбивший Дениса Тена посмертно. 25-летний физик в момент национальной скорби по погибшему фигуристу выразил одобрение убийцам. Народный гнев обрушился на мужчину мгновенно. В итоге, ему пришлось извиняться. Он заявил, что не знал, о ком пишет.

После жалоб пользователей Сети полицейские задержали Байзенова и возбудили уголовное дело по статье 174 часть 1 УК РК"Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде. К суду он готовится, наняв адвоката.

скриншот со страницы подсудимого

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