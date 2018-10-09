Гвардеец не дал хулиганам избить автовладельца

Несмотря на активное сопротивление, офицер сумел задержать одного из преступников.

В Актау майор Нацгвардии обезвредил и задержал одного из дебоширов, напавших на водителя авто, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Инцидент произошел утром 8 октября. Офицер Нацгвардии майор Серик Жолдыбаев направляясь на службу, стал свидетелем того, как двое парней избивают водителя автомашины «Лада Ларгус». Не раздумывая, гвардеец бросился на помощь мужчине.

"Нарушители, увидев офицера, попытались скрыться во дворах 24 микрорайона. При преследовании один из них оказал физическое сопротивление. Однако это не остановило гвардейца, который применив приемы рукопашного боя, задержал его, второму удалось скрыться", – сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

После того, как нарушитель был обезврежен, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный был передан в ГОВД для дальнейшего разбирательства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!