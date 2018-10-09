Определились первые полуфиналисты Кубка Конфедерации 2018

Спортсмены соревнуются в различных видах спорта: бокс, греко-римская, вольная борьба, казах курес, дзюдо и таеквондо.

В Петропавловске прошел первый отборочный этап Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта 2018 года в группе D.

Сборные команды Северо-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской и Акмолинской областей боролись за путевки на полуфинальный этап турнира по греко-римской, вольной борьбе, дзюдо и таеквондо.

По итогам отборочного этапа команда хозяев - Северо-Казахстанская область прошла в полуфинал турнира по греко-римской борьбе. Представители Туркестанской области стали лучшими в борьбе вольного стиля, обеспечив себе проход в полуфинальный этап соревнований. На даянге сильными среди участников оказались таеквондисты Туркестанской области. Среди мастеров татами Кызылординские дзюдоисты уверенно победили своих соперников и первыми вышли в полуфинал Кубка Конфедерации 2018.



Напомним, республиканское соревнование Кубок Конфедерации проходит между командами областей и городов Алматы, Астана и Шымкент. Спортсмены соревнуются в различных видах спорта: бокс, греко-римская, вольная борьба, казах курес, дзюдо и таеквондо. Главная особенность турнира в том, что в финале зрители одновременно могут наблюдать за поединками по всем видам спорта. Турнир в этом году пройдет в третий раз. Команды-победители помимо Кубка получат денежный приз. Призовой фонд турнира, основанного Тимуром Кулибаевым в 2018 году, составляет 145 миллионов тенге.

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