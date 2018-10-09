Завышение цен при продаже товара по банковским картам необоснованно

В случае изменения цены потребители имеют полное право обращаться с претензией к продавцу товара.

В Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Алматы обращаются потребители по поводу необоснованного завышения цен при продаже товара по безналичному расчету, передает Zakon.kz.

Как пояснили в департаменте, согласно закону «О защите прав потребителей» продавцы товара и изготовители услуг обязаны письменно указывать стоимость выставленного в витринах товара (услуг) и предоставлять информацию о стоимости и условиях приобретения товара, предлагаемого к продаже.

«Вместе с тем, согласно пункту 2, статьи 387 Кодекса цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законодательством допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей», - отметили в департаменте.

В то же время согласно закону «О платежах и платежных системах» «индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны при приеме платежей с использованием платежных карточек осуществлять продажу товаров (работ, услуг) по цене, не превышающей цену их продажи при оплате наличными деньгами», подчеркнули в ведомстве.

В случае изменения цены потребители имеют полное право обращаться с претензией к продавцу товара об устранении нарушений и требовать возмещения причиненного убытка в добровольном порядке.

«Если в течение десяти календарных дней продавец не даст ответа на претензию или откажется устранить нарушения и возместить в добровольном порядке причиненный убыток (вред), потребитель вправе обратиться в суд», - заключили в департаменте.

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