Подозреваемого в закладке синтетических наркотиков поймали в Алматы

Подозреваемый в распространении наркотиков был пойман с поличным.

Полицейские Алматы задержали еще одного подозреваемого в распространении синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Мужчину с поличным задержали ночью во время патрулирования. Внимание полицейских привлекла "Нива", медленно едущая по улице Уссурийская.

"При проверке документов водитель автомашины стал заметно нервничать, чем усугубил подозрение патрульных. В ходе досмотра у подозреваемого, гражданина Ш., 1994 года рождения, жителя города Капчагай, был обнаружен неустановленный газовый пистолет, без документов и разрешения. Когда инспекторы принялись осматривать автотранспорт, подозреваемый попытался выбросить некий предмет в кусты, но тщетно. Речь идет о полиэтиленовом свертке, обмотанном черным скотчем, внутри которого оказалось 30 упакованных пакетиков с содержанием порошкообразного вещества белого цвета, что были завернуты в черную материю. Выявленное вещество предположительно является синтетическим наркотиком", - информировал начальник Управления внутренних дел Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статьям "Незаконное ношение газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, а равно патронов к ним" и "Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере". По изъятому веществу общим весом 29,18 граммов назначена соответствующая экспертиза, после чего будет определяться ответственность подозреваемого.

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