Цепное ДТП произошло в Алматы

В аварии обошлось без серьезных травм.

На пр. Рыскулова в Алматы столкнулись три авто, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на мосту над пр. Сейфуллина. По словам очевидцев, водитель двигавшегося на восток грузовика Hyundai по неизвестной причине врезался в Honda CR-V. Столкновение произошло, несмотря на попытку затормозить, что видно по следам на асфальте. От удара Honda проехала вперед и столкнулась с ГАЗелью.

В результате аварии пострадал водитель Hyundai, но скорую вызывать не стал. Основной удар при столкновении пришелся на пассажирское место, где, к счастью никого не было.

Из-за случившегося на Рыскулова образовалась пробка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!