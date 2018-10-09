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Цепное ДТП произошло в Алматы

В аварии обошлось без серьезных травм.

Фото : zakon.kz9 октября 2018, 16:58

На пр. Рыскулова в Алматы столкнулись три авто, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на мосту над пр. Сейфуллина. По словам очевидцев, водитель двигавшегося на восток грузовика Hyundai по неизвестной причине врезался в Honda CR-V. Столкновение произошло, несмотря на попытку затормозить, что видно по следам на асфальте. От удара Honda проехала вперед и столкнулась с ГАЗелью.

В результате аварии пострадал водитель Hyundai, но скорую вызывать не стал. Основной удар при столкновении пришелся на пассажирское место, где, к счастью никого не было.

Из-за случившегося на Рыскулова образовалась пробка.


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