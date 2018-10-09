Подозреваемый в коррупции руководитель отдела КУИС МВД РК уничтожил деньги при задержании

Он подозревается в том, что за перевод осужденного из исправительного учреждения в Актюбинской области в исправительное учреждение Акмолинской области получил 2800 долларов.

Фото : inform.kz

Изобличен в мошенничестве с использованием служебного положения руководитель подразделения специального учета КУИС МВД РК, подполковник юстиции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный департамент Национального бюро по противодействию коррупции АДГСПК РК. "Он подозревается в том, что в своем авто возле одного из столичных кафе за перевод осужденного из исправительного учреждения в Актюбинской области в исправительное учреждение Акмолинской области получил через посредника 2800 долларов (порядка 1 млн тенге). Общая сумма требуемых денег составляла 6800 долларов, что эквивалентно 2,3 млн тенге", - говорится в сообщении. Подозреваемый при задержании оказал сопротивление, попытался скрыться с места преступления и уничтожил часть денег. "В настоящее время, учитывая наличие неопровержимых доказательств, он полностью признал свою вину, изъявил желание сотрудничать со следствием. Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в Нацбюро. Уголовное дело в отношении должностного лица окончено в порядке ускоренного досудебного расследования и направлено в прокуратуру Астаны с обвинительным актом.

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