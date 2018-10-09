Российские футболисты Кокорин и Мамаев задержаны полицией

Футболисты избили чиновника, а затем водителя телеведущей одного из федеральных каналов.

Футболисты Павел Мамаев ("Краснодар") и Александр Кокорин ("Зенит") задержаны полицией. Спортсмены доставлены на допрос в ОВД.

Полиция возбудила второе уголовное дело о побоях по факту еще одного конфликта с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина у гостиницы "Пекин" в Москве, сообщает "Интерфакс".

"По данному факту столичной полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Побои)", - сообщил "Интерфаксу" во вторник руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов, не уточнив личностей участников конфликта.

Он отметил, что выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что несколько молодых людей после дорожного конфликта причинили телесные повреждения 33-летнему мужчине, который нарядом скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что полиция проверяет информацию об еще одном конфликте с участием футболистов Мамаева и Кокорина, в котором пострадал мужчина - водитель ведущей Первого канала. Инцидент произошел накануне утром, незадолго до драки в кафе.

"Поступило сообщение, что около восьми утра у гостиницы "Пекин" в центре Москвы футболисты Мамаев и Кокорин в ходе ссоры с водителем телеведущей одного из федеральных каналов нанесли мужчине травмы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший был госпитализирован с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа и ушибы лица.

"По факту случившегося в полицию было подано заявление", - добавил источник.

Причиной конфликта, по предварительным данным, послужило то, что футболисты и члены их компании нанесли несколько ударов по "Мерседесу", за рулем которого находился водитель. Мужчина сделал им замечание, после чего был избит.

Накануне полиция возбудила уголовное дело о побоях после конфликта в кафе "Кофемания" в центре Москвы. По данным источника "Интерфакса", находившиеся в кафе Мамаев и Кокорин с компанией оскорбили чиновника Минпромторга Дениса Пака и нанесли ему травмы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!