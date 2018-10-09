В продукции российских производителей выявили кишечную палочку и сальмонеллу

Введен режим усиленного лабораторного контроля с отбором проб каждой партии товаров трех российских предприятий.

По результатам мониторинговых исследований пищевой продукции вводятся временные ограничения в отношении ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс", в образцах продукции которой выявлены кишечная палочка, палочковидные бактерии, сальмонелла, и ОАО "Токаревская птицефабрика" — повышенное содержание микроорганизмов в продукте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

В связи с первичным выделением запрещенных и вредных веществ введен режим усиленного лабораторного контроля с отбором проб каждой партии товаров трех российских предприятий: АО "ПРОДО", ООО "Сибирско-Уральский Бройлер", ОАО "Царицыно".

Справочно: усиленный лабораторный контроль – эта временная мера первичного выявления несоответствий продукции с обязательным отбором проб каждой партии продукции по выявленному показателю. В случае повторного выявления несоответствий может вводиться временное ограничение на ввоз. В случае отсутствия выявлений несоответствий в 10 партиях перемещаемой продукции в течении 3 месяцев при усиленном лабораторном контроле ограничения снимаются.

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