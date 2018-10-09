Впервые в Туркестане пройдет ретро-фестиваль "АРЫС ЖАҒАСЫНДА"

В этом году мероприятие будет посвящено творчеству пяти композиторов.

Ретро-фестиваль "АРЫС ЖАҒАСЫНДА", который проходит уже в девятый раз по счету, в этом году организаторы намерены провести в областном центре - в городе Туркестан. В этом году мероприятие будет посвящено творчеству пяти композиторов. Цель фестиваля - популяризация произведений местных композиторов, продвижение творчества художественных коллективов и исполнителей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В этом году в ретро-фестивале примут участие известные деятели культуры РК, такие как певец-композитор Марат Омаров, Жубаныш Жексенулы, Хадиша Шалабаева, заслуженный деятель Казахстана, певица Айгуль Иманбаева, певец и композитор Заттыбек Копбосынулы, Аскар Жайлаубаев, группы "Астана", "Каргабай", "Арбат" и "Сарын". Артисты исполнят популярные произведения местных композиторов.

Напомним, ретро-фестиваль "АРЫС ЖАҒАСЫНДА" проводится ежегодно в сквере имени Ш.Калдаякова в Шымкенте, а в этом году он впервые пройдет в областном центре - городе Туркестан.

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