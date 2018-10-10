Третий бой с "Канело": всё зависит от Головкина
Казахстанский боксер выразил согласие на реванш, но только если бой будет организован "на правильных для обеих сторон условиях".
Сайт Worldboxingnews.net оценил шансы третьего боя Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
"Сентябрьское окно в следующем году будет свободно для боя в суперсреднем весе, но всё зависит от Головкина. Если он решит не подниматься полностью, по крайней мере до промежуточного веса, третий бой с "Канело" может не состояться", — пишет World Boxing News.
Издание полагает, что в этом поединке Альварес не захочет рискнуть своими титулами в среднем весе (WBA Super и WBC), а поставит на кон пояс WBA Super в суперсреднем весе, если сумеет отобрать его в декабре у Рокки Филдинга (27-1, 15 КО).
15 сентября Головкин проиграл "Канело" и лишился поясов WBA Super, WBC и IBO. Казахстанский боксер выразил согласие на реванш, но только если бой будет организован "на правильных для обеих сторон условиях".
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