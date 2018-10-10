Военнослужащие РК приняли участие в командно-штабной тренировке с командованием КСОР ОДКБ

Маневры на полигоне "Эдельвейс" проводились в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2018" на этапе разрешения вооруженного конфликта.

Для воинских контингентов Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности в преддверии совместного командно-штабного учения "Взаимодействие-2018" на полигоне "Эдельвейс" в Кыргызской Республике командованием КСОР ОДКБ проведена командно-штабная тренировка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе тренировки отрабатывался вопрос организации работы командования КСОР ОДКБ в условиях обострения обстановки в Центрально-Азиатском регионе, проводилось слаживание и разрабатывался замысел совместной операции. Впервые в этом году в состав командования КСОР ОДКБ вошли офицеры Объединенного штаба ОДКБ.

Маневры на полигоне "Эдельвейс" проводились в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2018" на этапе разрешения вооруженного конфликта.

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