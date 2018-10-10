Популярность рубля: казахстанцы купили на 72 млрд больше рублей, чем сдали

Лидирует по объему нетто-продаж Восточно-Казахстанская область - 9,4 млрд тенге.

Несмотря на рост курса рубля, он остается популярным у казахстанцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Официальный обменный курс рубля на 9 октября 2018 составил 5,57 тенге. С начала октября курс не снижался ниже 5,51 тенге за рубль. В прошлом месяце он варьировался от 5,31 тенге до 5,52 тенге. В августе же самый низкий курс рубля был в районе 5,25 тенге, самый высокий - 5,56 тенге за 1 RUB.

В среднем за сентябрь 2018 года официальный обменный курс рубля составил 5,42 тенге, что не сильно отличается от среднего курса за август - 5,41 тенге за 1 RUB.

При этом в августе после трех месяцев сокращения объемов нетто-продаж российских рублей обменными пунктами произошел рост - сразу на 39,4%, до 72,3 млрд тг. Что, впрочем, ниже на 6,4% апрельских показателей, когда объем нетто составил 77,3 млрд тг - самый высокий в текущем году.



Положительные объемы нетто-продаж российских рублей обменными пунктами были почти во всех регионах РК, кроме Кызылординской области (минус 229,6 млн тг).

Лидирует по объему нетто-продаж ВКО - 9,4 млрд тенге, следом с незначительным отставанием расположилась ЗКО - 9,1 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область - 7 млрд тенге.

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