В Казахстане выросло производство мыла

Однако, туалетное мыло подорожало за год на 8,8%.

Исследовательская компания "Info Energyprom" опубликовал отчет о масштабах производства мыла в Казахстане, передает Zakon.kz.

В сообщении отмечается, что мыло, как туалетное, так и хозяйственное, подорожало за год на 8-9%

По итогам сентября стиральный порошок обходился казахстанцам в среднем по 427 тг за полукилограммовую упаковку - это на 5,7% больше, чем годом ранее.

Туалетное мыло подорожало за год на 8,8%, до 211 тг за стограммовый брусок, хозяйственное - на 8%, до 120 тг на 200 грамм.

Примечательно, что если производство мыла в РК заметно выросло (по итогам 7 месяцев - 11,6 тыс. тонн - сразу на 68,3% больше, чем год назад), и это уже 33,2% от спроса, против 22,6% в январе-июле 2017, то с моющими средствами - картина иная.

Выпуск моющих средств увеличился лишь на 4,2%, до 3,2 тыс. тонн, и это лишь 4,8% от спроса (реализация на внутреннем рынке + экспорт) в секторе.

Среди туалетных средств к октябрю зубная паста подорожала год-к-году на 8,3%, до 469 тг за 75 мл в среднем по РК, шампунь - на 6,2%, до 392 тг за флакон в 150 мл.

Туалетная вода выросла в цене на 5% за год, до 22,6 тысячи тенге на 100 мл.

Рынок парфюмерии и туалетных средств также полностью во власти импорта. Так, собственное производство обеспечило лишь 5,1% спроса - это 1,8 тыс. тонн продукции за январь-июль текущего года, лишь на 4,1% больше, чем годом ранее.

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