Проверить штрафы стало возможным на eGov

Справка обрабатывается в течение 15 минут.

В АО "Национальные информационные технологии" сообщили о запуске услуги по проверке административного штрафа на портале eGov.kz, передает Zakon.kz.

Теперь, граждане в режиме онлайн могут получать справку об административных правонарушениях (название услуги: "Выдача сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом административного правонарушения").

Услуга предоставляется физическим лицам через подписание ЭЦП.

Для получения услуги необходимо:

• пройти в раздел "Правовая помощь";

• в закладке "Правовые отношения" найти услугу "Выдача сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом административного правонарушения";

• "Заказать услугу онлайн";

• выбрать метод подписания (ЭЦП, одноразовый sms-пароль);

• подписать услугу.

Справка обрабатывается в течение 15 минут, в случае проведения дополнительной проверки – три рабочих дня, в случае выезда за рубеж – пять рабочих дней.

Услуга отображает только действующие неоплаченные административные правонарушения, а также могут отражаться оплаченные штрафы, период оплаты которых составляет менее одного года (согласно КоАП РК).

С 2017 года услуга предоставлялась только при обращении в "Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК" и НАО "ГК "Правительство для граждан".

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