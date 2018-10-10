Проверить штрафы стало возможным на eGov
Справка обрабатывается в течение 15 минут.
В АО "Национальные информационные технологии" сообщили о запуске услуги по проверке административного штрафа на портале eGov.kz, передает Zakon.kz.
Теперь, граждане в режиме онлайн могут получать справку об административных правонарушениях (название услуги: "Выдача сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом административного правонарушения").
Услуга предоставляется физическим лицам через подписание ЭЦП.
Для получения услуги необходимо:
• пройти в раздел "Правовая помощь";
• в закладке "Правовые отношения" найти услугу "Выдача сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом административного правонарушения";
• "Заказать услугу онлайн";
• выбрать метод подписания (ЭЦП, одноразовый sms-пароль);
• подписать услугу.
Справка обрабатывается в течение 15 минут, в случае проведения дополнительной проверки – три рабочих дня, в случае выезда за рубеж – пять рабочих дней.
Услуга отображает только действующие неоплаченные административные правонарушения, а также могут отражаться оплаченные штрафы, период оплаты которых составляет менее одного года (согласно КоАП РК).
С 2017 года услуга предоставлялась только при обращении в "Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК" и НАО "ГК "Правительство для граждан".
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