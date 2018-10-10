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В Северном Казахстане ожидается трехдневное похолодание

В предстоящие трое суток в северной половине Казахстана ожидается ненастная по-года с дождями переходящими в снег и похолодание

Фото : BNews10 октября 2018, 12:20

С 11 по 13 октября в предстоящие трое суток в северной половине Казахстана ожидается ненастная погода с дождями переходящими в снег и похолодание, передает Zakon.kz.

Если 11 октября дневная температура будет находится на уровне 13…20°С, то 13 октября она уже будет не выше 0…плюс 8°С, а ночная 0…минус 5°С. Такая погода будет связана с арктическим холодным фронтом, смещающимся на территорию республики с северных районов Европейской части России.

На юге, юго-востоке и востоке Казахстана влияние холодного фронта ожидается днём 12 и 13 октября, здесь пока дождь, но в горах дожди будут переходить в снег.


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