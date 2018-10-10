Нурмагомедов пригрозил президенту UFC

Уайт пообещал рассказать все отцу Нурмагомедова.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов пригрозил президенту Абсолютного бойцовского чемпионата Дане Уайту, что может разбить ему машину, передает life.ru.

Соответствующий пост боец опубликовал в "Инстаграме". На фотографии Нурмагомедов изображён с чемпионским поясом сидя на автомобиле.

"Тебе повезло, что ты отдал мой пояс, или я бы разбил твою машину, я знаю, где ты паркуешься", - написал спортсмен в подписи к фотографии.

Сам Уайт в комментариях к этому посту ответил, что он "посмеялся до упаду", и пообещал "обо всём рассказать" отцу Нурмагомедова.

7 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в бою на UFC 229. Сразу после окончания поединка Нурмагомедов перелез через стенку октагона, чтобы подраться со спарринг-партнёром ирландца Диллоном Дэвисом, из-за чего российскому бойцу не был сразу вручён чемпионский пояс.

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