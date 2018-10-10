Назарбаев вручил премию Папскому совету Ватикана
Мы благодарны святому престолу за большую и полезную работу по поддержке нашего форума - Президент.
Фото : Ак орда10 октября 2018, 12:33
Назарбаев вручил первую премию Съезда лидеров мировых и традиционных религий за вклад в межрелигиозный диалог Папскому совету Ватикана во время заседания организации, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мы благодарны святому престолу за большую и полезную работу по поддержке нашего форума. Хотел бы вручить данную премию в вашем присутствии», - сказал глава государства, обращаясь к собравшимся.
Ряд других религиозных лидеров удостоены государственных наград и памятных медалей. Их по поручению президента позже вручит руководитель секретариата Съезда и председатель сената Касым-Жомарт Токаев.
Татьяна Ковалева, Астана
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