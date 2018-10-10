Назначен посол Кыргызстана в Казахстане
Им стал Жээнбек Кулубаев.
Фото : kyrtag.kg10 октября 2018, 13:46
На официальном сайте президента Кыргызстана появилась информация о назначении Жээнбека Кулубаева чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Казахстане, передает Zakon.kz.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Кулубаев Жээнбек Молдоканович назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.
По сообщению КирТАГ, Жээнбек Кулубаев до последнего времени был послом Кыргызстана в Китае и в Малайзии.
Должность посла Кыргызстана в Казахстане с 2016 года оставалась вакантной.
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