Школьница едва не погибла из-за щепки в хлебе. Начался суд

Девочку прооперировали.

Производитель и пострадавшая встретились в суде, передает "Костанайские новости".

"Это был шок. Никогда бы не подумали, что в хлебе может быть щепка, из-за которой дочь перенесет операцию и будет в тяжелом состоянии", - так говорит Наталья Масальская, мама 14-летней Алины из поселка Мичурино.

Женщина не может скрыть эмоций, когда вспоминает ту злополучную покупку. Все случилось еще 14 августа.

"14-го числа я купила хлеб, а 15 августа мне позвонила на работу дочь и говорит, что, после того как она поела хлеба, у нее что-то застряло в горле. Что я могла посоветовать?.. Выпить воды, съесть корочку хлеба, чтобы протолкнуть то, что мешало", - рассказывает она.

На следующий день отец отвез ее в детскую областную больницу. Лор осмотрел ребенка, но ничего особенного не заметил. Прием назначил через 3-4 дня.

"Я снова повезла ее в больницу, это был выходной – суббота. Нам сказали, чтобы мы пришли в понедельник, но я настояла на том, чтобы ей сделали ФГДС. И после глубокого обследования нашли инородное тело. Это была деревянная щепка размером около 3 см. Дочь тут же стали оперировать", - сообщает мама девочки.

Пробыла в больнице Алина 10 дней. Процесс выздоровления был долгим. А в это время мама выясняла как обычный хлеб мог нанести такой вред здоровью ее ребенка.

"Мне многие задают вопрос: какой моральный ущерб я хочу? Но я отвечаю: для меня не важны эти деньги, я могу сама обеспечить своего ребенка, но я хочу, чтобы их наказали и им было неповадно так относиться к своим обязанностям", - эмоционально говорит мама пострадавшей девочки.

10 октября в первой половине дня, в суде прошло заседание, на котором пострадавшая сторона предъявила иск ИП «Пасечник» в том, что девочке был нанесен моральный и физический вред и оценила его в 300 тысяч тенге. Представитель ответчика с ним категорически не согласна. Она эмоционально заявила, что не уверена, щепка была в хлебе или кусочек засохшего теста, попросив назначить экспертизу. Но в этом судья отказал, а оперирующий хирург подтвердил, что он извлек из пищевода именно щепку.

Пока суд не вынес решение.

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