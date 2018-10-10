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Доллар еще подешевел на дневных торгах

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 368,70 тенге.

Фото : bnews.kz10 октября 2018, 16:06

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 368,57 тенге за доллар при объеме торгов 87,45 млн долларов США.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 368,70 тенге за доллар (-3,47 тенге), суммарный объем торгов – 122,3 млн долларов (+50 300 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 424,83 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5786 тенге за рубль при объеме торгов 32,1 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5801 тенге за рубль (-0,0161 тенге), суммарный объем торгов – 57 100 тыс. рублей (+40 100 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 368,5-371 тенге, евро - 423,5-426,5 тенге, рос.рубля - 5,56-5,62 тенге.

В торгах приняли участие 18 банков.


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