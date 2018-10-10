Преподаватели двух алматинских вузов рискуют оказаться на положении бомжей

По их словам, их не только незаконно увольняют с работы, но и выселяют из общежития, которое обещали отдать им в собственность.

В КазНТУ и КазНАУ с недавнего времени происходят массовые увольнения сотрудников и выселение их из общежития, которое является их единственным жильем. О причинах сложившейся ситуации рассказали сами преподаватели вузов на пресс-конференции в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как отметила адвокат Айман Умарова, организовавшая встречу сотрудников указанных вузов с представителями СМИ, смена руководителя непременно влечет увольнение работников - это стало нормой в нашем обществе. Однако в данном случае происходит не только увольнение, но и массовые выселения многодетных матерей с детьми, матерей-одиночек и людей с ограниченными возможностями.

"Сегодня здесь собрались бывшие и нынешние преподаватели двух вузов – Казахского национального аграрного университета и Казахского национального технического университета. Первая их проблема – увольнение без каких-либо оснований. Люди проработали по 15-20 лет и имеют огромный опыт. Но их заменяют на новичков, только что окончивших обучение. Вторая проблема – это выселение. Преподавателей и других сотрудников вузов выселяют из общежития, где некоторые прожили по 20 лет и другого жилья не имеют. Причем многие из них содержат многодетные семьи, воспитывают малолетних детей и детей-инвалидов. То есть, в основном это очень уязвимая часть населения. Есть факты, когда речь идет об удержании на аренду жилья из их заработной платы 93%. Такого ни в одном законе нет. То есть, это нарушение бюджетного кодекса, как мы полагаем", – сказала А. Умарова.

Претензий к администрации вузов у преподавателей и сотрудников действительно скопилось немало. Хотя в принципе все их проблемы сводятся к одному.

Так, по словам ассоциированного профессора КазНАУ Гульмиры Касеновой, в виду того, что коммунальные платежи за проживание в служебной комнате общежития поднялись до 107 тыс. тенге в месяц, она посчитав, что это очень уж много обратилась за помощью в суд. В итоге ее не только уволили с работы, но и выселили из общежития, и она в буквальном смысле осталась на улице. При этом ей даже не назвали причин увольнения, а лишь ознакомили с соответствующим приказом.

Ее коллега, также ассоциированный профессор КазНАУ Толкын Бектаева и вовсе является матерью-одиночкой, и проживала с двумя детьми в комнате площадью 32 кв. м. Сначала они платили за это 2 тыс. тенге, а потом стали платить 67 тысяч. Но когда она начала судиться с администрацией вуза по этому поводу, ее также уволили с работы. При этом суд вынес решение не в ее пользу, а потому она имеет немало претензий и к самим судьям.

Примерно в такой же ситуации оказались еще несколько сотрудниц КазНАУ. Так, Айгуль Сейдахметову, специалиста высшего класса, проработавшую в вузе 24 года, после ее обращения в суд уволили, когда ей осталось всего лишь 10 месяцев до пенсии, несмотря на то, что у нее ребенок-студент и муж-инвалид. А ее коллега Гульназ Турсанбай проработала 12 лет в вузе и имеет трех малолетних детей. Но ее также уволили и выселили из общежития, хотя она до сих пор находится в декретном отпуске.

Еще одну сотрудницу КазНАУ Гульмиру Имантаеву, проработавшую в вузе 22 года, и вовсе, по ее словам, обманули. Как следует из ее рассказа, в 2002 году ректор пообещал, что если она будет и дальше там работать, ей позволят приватизировать комнату в общежитии. Но приватизировать комнату ей так и не дали, а теперь выселяют, несмотря на то, что у нее двое детей.

В точно такой ситуации оказались и выступавшие на пресс-конференции сотрудники КазНТУ. Например, преподаватель Карлыгаш Эдилгазы рассказала, что получает 80 тысяч тенге и имеет троих детей – двое уже студенты и один школьник. При этом она 40 тысяч выплачивает за общежитие. Когда же она стала жаловаться на такие расценки, ее уволили и теперь выселяют из общежития. Ее увольнение мотивируют тем, что она на якобы не прошла по конкурсу, хотя там, по ее словам, в основном задавались вопросы, ничего имевшие общего с ее трудовой деятельностью.

И этот случай не единичен. Как рассказывали некоторые из собравшихся, при зарплате в 120 тыс. тенге, у них почти 93% забирают за аренду жилья, что, по их мнению, незаконно. К слову, многие отмечали, что когда они пытались встать в очередь на жилье, их приглашали в администрацию и обещали, что дадут приватизировать жилье в общежитии. Однако их надеждам было не суждено сбыться. А сейчас у них уже нет никаких шансов получить жилье от государства потому, что они по возрасту уже ни под какие госпрограммы не подходят. Поэтому и были вынуждены терпеть, когда им повышали арендную плату, а теперь лишаются и единственного жилья.

По словам собравшихся, в КазНТУ все это началось в 2017 году, когда пришел новый ректор. А в КазНАУ с 2016 года, когда Национальный аграрный университет был реорганизован в некоммерческое акционерное общество. И во всех госорганах, куда они обращались с жалобой, отвечали, что раз вуз теперь стал НАО, то они ничем не смогут помочь.

Как считает преподаватель КазНТУ Гульнара Ескерембекова, всех их увольняют и выселяют только для того, чтобы освободить это жилье. И не смотрят на то, сколько лет они проработали и какие имеют заслуги. При этом жилплощадь не дают приватизировать, утверждая, что это студенческое общежитие. Хотя оно всегда называлось семейным и на нижнем этаже вполне спокойно работает магазин, где продают различные напитки. Для этого она даже принесла и показала участникам пресс-конференции соответствующее фото здания общежития. То есть, как отметили участники мероприятия, помещения общежития все же можно приватизировать и открыть магазин, а потому преподаватели никак не могут понять, почему им не позволяют этого сделать, и они должны оставаться на улице.

Выслушать альтернативную точку зрения на эту проблему журналистам не удалось, так как представители администрации указанных вузов на пресс-конференцию не пришли. Да, судя по всему, их особо и не звали. Как сообщила А.Умарова, раз о мероприятии было объявлено официально, то это уже можно считать приглашением. А раз они это приглашение проигнорировали, то у них можно отдельно взять комментарии по этому поводу.

"Нам же нужно только одно – чтобы вся эта ситуация получила огласку и Генеральная прокуратура, а также антикоррупционная служба обратили на это внимание. Потому что коммунальные платежи растут, а откуда взялись такие суммы, как они расходуются, неизвестно. Как и то, почему происходят массовые увольнения. Ведь из-за этого множество людей может просто оказаться на улице. Я, конечно, чем смогу, тем помогу. Сначала соберу всех, кто пострадал от этого, мы напишем заявление в соответствующие госорганы, и пусть они проверят все эти данные. Потом надо будет обжаловать вступившие в силу решения суда. Но обжаловать ни в одиночку, а коллективно. Также я обратилась к своим коллегам, кто занимается трудовым законодательством и жилищными вопросами и пригласила их присоединиться ко мне. У сотрудников вузов нет денег, чтобы платить высокий гонорар, но уже нашлась одна моя коллега, которая согласилась вести это дело за довольно небольшую сумму. И я очень надеюсь, что эта проблема разрешится", – резюмировала А. Умарова.

К слову, преподаватели и сотрудники вузов уже подали заявку на митинг 31 октября, но разрешения пока не получили.

Владимир Демидов

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