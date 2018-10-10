Школьник потерял обе руки из-за удара током

Трансформаторная будка с напряжением тока до10 тысяч вольт находилась во дворе школы.

Ученик 4 класса Шалкарского района Актюбинской области залез в трансформаторную будку и получил удар током. В результате сильнейшего ожога ребенку пришлось ампутировать руки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя отдела образования Шалкарского района Абзала Абдыкова, несчастный случай произошел 5 октября. Ученик школы гимназии №2 города Шалкара получил удар током в трансформаторе, где напряжение достигает 10 тысяч вольт. Трансформаторная будка находилась во дворе школы.

«В тот день он вышел с 6-го урока в 12:30, сходил домой и вернулся, чтобы поиграть на спортивной площадке школы. Примерно в 2 часа дня мальчик пробрался через забор трансформатора, потянул дверь и протиснулся в щель. Рядом с ним были его друзья. Когда послышался вопль ребенка, пришли сотрудники школы и открыли дверь трансформатора ключом», - говорит А.Абдыков.

Мальчика лечили в Шалкарской районной больнице, а затем доставили санавиацией в город Актобе, где ему провели операцию.

По результатам врачебного консилиума ему ампутировали обе руки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!