За 2 тысячи тенге придется заплатить в 240 раз больше - Шпекбаев о подарках госслужащим

О наказаниях за подарки госслужащим напомнил Алик Шпекбаев

Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал о практике пресечения коррупционного поведения среди госслужащих, приведя ряд примеров, передает Zakon.kz.

"Теория разбитых окон гласит, что сокращение общего уровня преступности начинается с эффективного раскрытия мелких правонарушений. Этот тезис работает и в отношении коррупции. Переломить практику взяток и поборов способно только общество с абсолютно нулевой терпимостью к любым проявлениям беззакония. Законодательная основа для формирования такого общества уже создана, есть ряд активных гражданских институтов, однако, необходимо масштабное изменение сознания", - написал глава АДГСПК на своей странице в Facebook.

Один из приоритетов в работе Агентства - искоренение бытовой коррупции.

"И это не только устранение ее первопричин, автоматизация и общественный контроль. Это еще недопущение и своевременное пресечение коррупционного поведения как берущих, так и дающих взятки", - отмечает Шпекбаев.

В качестве примеров он привел следующие факты.

Обратившись в управление госдоходов Алмалинского района Алматы для получения ИИН нерезидента, мужчина предложил сотруднику 2 тысячи тенге. Результат – штраф 200 МРП или 481 тысяча тенге.

В Северо-Казахстанской области "благодарность" в виде коробки конфет за возврат лицензии на алкоголь обернулась для женщины аналогичным полумиллионным штрафом.

В Костанае двое полицейских выплатили штрафы по 600 МРП или почти 1,5 млн тенге каждый за увод от административной ответственности нарушителей ПДД.

"Напоминаю, подарки госслужащим за выполнение служебных обязанностей запрещены в любой форме. Если стоимость подарка ниже 2 МРП (4 810 тенге), для дающего предусмотрен административный штраф в 200 МРП. Для получающего – 600 МРП. Все, что выше, расценивается как взятка и предусматривает уголовную ответственность", - написал Алик Шпекбаев.

На сегодняшний день сумма административных взысканий за такие правонарушения составила более 35 млн. тенге.

"Много или мало – вопрос второстепенный. Гораздо важнее задуматься, куда может привести бессмысленное «одаривание» честных и неподкупных государственных служащих, когда за 2 тысячи тенге придется заплатить в 240 раз больше", - заключил глава антикоррупционного ведомства.

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