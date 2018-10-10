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Мошенники из Европы добрались до казахстанцев через деловую соцсеть

Информация об этом поступила из посольства РК в Великобритании.

Фото : ДВД Жамбылской области10 октября 2018, 21:08

Полиция предупреждает казахстанцев о новом виде мошенничества, передает Zakon.kz.

В пресс-службе ДВД Жамбылской области сообщили, что в Министерство внутренних дел РК из посольства Казахстана в Великобритании поступила информация о распространении мошеннических методов в Европе.

"Согласно информации, мошенники посредством социальной сети Linkedln отправляют письма казахстанцам о наличии в Великобритании рабочих мест с высокой заработной платой, обеспечением жильем и транспортом, а также предлагаемой помощи в получении виз и разрешений на работу. Для подготовки вышеуказанных документов мошенники просят предварительно перечислить определенную сумму на их счет. После получения запрашиваемых денег мошенники не выходят на связь", - сообщили в полиции.

В связи с этим ДВД Жамбылской области просит казахстанцев проявлять осторожность на подозрительных веб-сайтах и в социальных сетях.


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