Ученые предложили ограничить зоны для селфи

По данным исследователей, больше всего смертельных случаев при попытке сделать селфи происходит в Индии, России, США и Пакистане. В этом списке есть и Казахстан.

В США предложили ограничить зоны для фотографирования. Принять вынужденные меры заставляет мода. Нередко, попытки сделать селфи в опасном месте заканчиваются фатально для самих авторов. Достучаться до любителей позирования перед камерой простыми методами уже не удается, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Невинное фото для друзей, на которое потрачено несколько минут, а иногда и часов. Стремление быть на виду присуще многим, но в некоторых случаях это перерастает в навязчивую идею. И вот уже за одним появлением в социальных сетях следуют десятки, сотни снимков, где можно улыбаться. От скуки люди породы «лайк» готовы лезть на стены высотных зданий. Стремление загнать себя в экстремальную ситуацию с камерой в руке зачастую оборачивается трагедией. Американские ученые предлагают ограничить зону фотографического комфорта.

«Результаты глобального исследования показали, что при попытке сделать рискованные селфи в период с 2011 по 2017 годы в США погибло 259 человек. Мы рекомендовали ввести в опасных местах запретные для селфи зоны, чтобы как-то снизить смертность».

Опасными местами они рекомендуют считать горные вершины, высотные здания, берега водоемов и прочие места, где происходит больше всего несчастных случаев. И в такие минуты присутствие людей, способных уберечь селфимана от опасности – бесценно. Любители экстремальных ситуаций не ограничиваются местом фотографирования. В объективе фотокамер они появляются и с опасными животными, которые, возможно, не разделяют человеческого пристрастия.

Айгуль Дюсембаева, психотерапевт:

«Нет других способов получать удовольствие, и это может вызывать такое желание – делать экстремальные селфи. У человека только этот способ является единственно возможным для позитивного подкрепления от внешнего мира. Такая зависимость от оценки других».

Селфимания характерна и для людей, которые в силу своей профессии постоянно находятся на виду. Американский телеведущий Раймонд Арройо, приглашенный в студию в качестве эксперта по несчастным случаям, связанным с попыткой сделать селфи, рассуждавший о пагубном пристрастии молодых людей к фотографированию самих себя, в прямом эфире пытался сделать селфи со своей коллегой. Но что-то пошло не так. По данным исследователей, больше всего смертельных случаев при попытке сделать селфи происходит в Индии, России, США и Пакистане.

К сожалению, в этом списке есть и Казахстан. Эффектный снимок пыталась сделать 15-летняя алматинка. Школьница спустилась к реке с 9-месячным братом на руках. Фотографируя, подросток потеряла равновесие и уронила ребенка в водоем, которого тут же унесло течением. Тело малыша спасатели обнаружили через несколько часов недалеко от плотины.

Еще одна попытка запечатлеть себя закончилась трагедией. 10-классница из Талдыкоргана упала с 8 этажа недостроенного здания. Старшеклассница хотела удивить своих подписчиков во время онлайн-трансляции. Но оступилась.

В ноябре 2017 года 14-летний школьник взобрался на крышу грузового вагона в Караганде. В момент, когда он направил на себя камеру мобильного телефона, его ударило током. Школьник получил 65% ожогов тела и скончался в реанимации.

В октябре того же года в Павлодаре 2 подростка выбежали навстречу идущему трамваю. Все с той же целью – сделать селфи. Только молниеносная реакция вагоновожатой и чудо помогли избежать трагедии.

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