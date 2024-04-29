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Названы страны, лидирующие по числу смертей от селфи

Селфи, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 08:31 Фото: pixabay
Индия, США и Россия вошли в ТОП-3 стран по числу смертей от селфи, сообщает Zakon.kz.

Само понятие "селфи" появилось в Австралии в 2002 году. С тех пор тяга к самопрезентации унесла сотни жизней. В 49 странах мира с 2014 по 2023 год при попытке сделать селфи погибли 399 человек.

Из них из Индии – 190. В июле 2022 года там произошло самое смертоносное селфи, когда близ Джайпура молния ударила в группу людей, делавших селфи на башне форта Амбер. Погибли 11 человек.

Далее идут США и Россия по 29 и 18 человек. В Германии самым опасным местом, популярным среди любителей селфи, считается водопад Кёнигсбах в Баварии. В 2019 году там погибли двое туристов из Саксонии, после чего доступ туда закрыли. Такую статистику приводит Telegram-канал BILD.

А китаянка София Чунг разбилась насмерть в 2021 году, когда делала селфи на краю водопада близ Гонконга.

Селфи, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 08:31

София Чунг, фото: Telegram/BILD

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн опубликовал на своей странице в Instagram серию откровенных фотографий. Среди восхитившихся эстетикой фото – конфликтовавшая ранее с ним Ксения Собчак.

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