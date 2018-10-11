В Казахстане растет число психически больных, в том числе из-за Соцсетей

На учете у психиатров стоят больше 10 тысяч человек.

В Казахстане растет число психически больных, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Только в Алматы количество пациентов увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом. На учете у психиатров стоят больше 10 тысяч человек. Большинство из них страдают шизофренией. Такие болезни бывают наследственными или приобретенными, отмечают специалисты. И во втором случае немалую роль играет зависимость от интернета и социальных сетей. Этот фактор медики уже называют одной из причин появления психических отклонений.

Отделение для психически больных практически не отличается от обычной больницы. Разве что здесь пациентам не разрешают пользоваться острыми предметами, шнурками и повязками, во избежание попыток суицида. И в палатах отсутствуют двери, чтобы пациенты не смогли запереться изнутри.

Причем пациенты приходят на лечение сами. Отделения делятся на открытые и закрытые. Во втором случае заперты только двери в соседние коридоры. Пациенты спокойно ходят по отделению и не охотно, но делятся своими историями, и или по привычке или из-за растерянности называют больницу жизнью вне воли.

Ежегодно за помощью в центр психического здоровья обращаются 300 человек. В этом году замечен рост количество психически нездоровых людей на 14%.

"Пациенты сами не принимают свое заболевание. Хорошо, что есть близкие родственники, которые замечают, что пациент изменился в поведении, изменился в настроении, стал залеживаться, либо наоборот перестал спать, либо стал застывать, перестал кушать", - отметила заведующая отделением центра Фардана Халикова.

Симптомы и болезни у всех пациентов разные, и проявиться болезни могут абсолютно у всех, говорят специалисты. Чрезмерная нервозность и усталость становятся причиной ссор в семье, проблем на работе и прочих неприятных моментов. Накапливаемый стресс кто-то выплескивает на окружающих, а кто-то, напротив, замыкается в себе или целиком и полностью погружается в интернет среду. Кстати, такая зависимость уже считается одной из причин развития психических болезней, говорят специалисты.

"Сейчас на самом деле, дети, подростки и даже взрослые постоянно сидят в Интернете. Мозг не отдыхает. У нас мозг должен отдыхать вовремя, когда он отдыхает, таких глубоких нарушений у нас не будет. Поэтому это все влияет", - объяснил директор Центра психического здоровья Алматы Сапар Рахменшеев.

Чтобы избежать таких последствий специалисты советуют ограничивать время свое и близких в социальных сетях и интернете, не заострять внимание на жизненных проблемах, а при малейшей необходимости не бояться обращаться к психотерапевтам. Потому что в этом случае страх прийти за помощью к специалистам может только навредить здоровью.

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