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Три человека погибли при землетрясении у индонезийского острова Ява

В результате землетрясения были повреждены десятки домов.

Фото : © AFP 2018 / Frederick Florin11 октября 2018, 08:41

По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения магнитудой 6,0 у побережья острова Ява в Индонезии, передает РИА Новости.

В результате землетрясения были повреждены десятки домов.

Ранее говорилось, что у побережья острова Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Синьхуа сообщает, что магнитуда землетрясения составила 6,3.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами землетрясений и цунами стали более двух тысяч человек.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.


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