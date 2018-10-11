Инвестиции в сферу переработки выросли на 42%

Вес обрабатывающей промышленности от инвестпортфеля всего промсектора достигает уже почти 20%.

В Казахстане за 8 месяцев в сегмент переработки проинвестировали уже 745,9 млрд тенге - на 41,8% больше, чем годом ранее (и на 29,7% - в сопоставимых ценах), передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

«Сразу 44,2% капвложений пришлось на крупнейший мегаполис РК - Шымкент. Напомним, Шымкент приобрел статус третьего в Казахстане города республиканского значения летом текущего года - 19 июня», - отмечается в исследовании.

Также среди лидеров по привлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность - Карагандинская (9,9% от РК) и Атырауская (7,5%) области.

Помимо роста объема инвестиций в секторе, растет и доля перерабатывающей отрасли в общем объеме капитальных вложений по стране.

Так, вес обрабатывающей сферы от совокупного инвестпортфеля составил за январь-август текущего года 11,7%, против 11% годом ранее и всего 7,5% - в 2010 году, до активного продвижения индустриально-инновационного развития в рамках госпрограмм (ГПФИИР/ГПИИР).

Доля от капвложений в промсектор в целом в текущем году достигла 19,4% - как и годом ранее. В то же время, до активного развития сегмента переработки, в 2010 году, показатель был лишь на уровне 13,3%.

Ключевые инвестмагниты обрабатывающей промышленности - производство бензина и дизеля, а также прочих продуктов нефтепереработки и кокса (49,8% от капвложений), металлургия (20,4%) и пищепром (11,2%).

На три ведущих инвестиционно привлекательных отрасли пришлось более 80% капвложений сектора.

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