До 372,37 тенге вырос курс доллара на утренних торгах
Объем торгов – 59,4 млн долларов.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 372,37 тенге за доллар (+3,67 тенге), объем торгов – 59,4 млн долларов (+24 550 тыс. USD)
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5670 тенге за рубль (-0,0150 тенге), объем торгов – 5 млн рублей (-20 000 тыс. рублей).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,6800 тенге за юань (+0,0347 тенге), объем торгов – 550 тыс. юаней (-250 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара – 371-373,5 тенге, евро - 430-433 тенге, рос.рубля - 5,57-5,63 тенге.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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