Девушка из Темиртау вышла в финал кастинга на новый состав группы "Серебро"

Сегодня Ангелина Грабарчук занимает седьмое место из 30 претенденток. Голосование открыто до 12 декабря.

20-летняя Ангелина Грабарчук из Темиртау вошла в 30 финалисток кастинга нового состава группы серебро, сообщает Zakon.kz.

Сейчас Ангелина по количеству голосов занимает 7 место (чуть больше 41 тысячи). Голосование за претенденток открыто до 12 декабря. Первые три места делят между собой девушки с 80 и 60 тысячами голосов. Отборочный тур Ангелина прошла с песней "Равнодушие" российского дуэта "Мальбэк & Сюзанна".

В октябре девушка дала интервью журналу "We". Сейчас исполнительница живет и учится в Санкт-Петербурге. До участия в отборе Ангелина также выиграла конкурс музыкантов на запись гимна Международной Универсиады-2019, превзойдя более 10 тысяч исполнителей.

Говоря о Казахстане, девушка признается, что до сих сильно привязана к своей родине.

"В моей жизни бывают периоды, когда хочется бросить все и уехать в Казахстан. Потому что там живет моя семья, друзья, а я сильно привязана к ним, несмотря на то, что живу далеко от них уже давно. К тому же, казахский менталитет мне ближе. В такие моменты я стараюсь взять себя в руки и иду дальше", - рассказывает девушка.

30 ноября стало известно о том, что прежний состав группы "Серебро" будет распущен. Группа в прежнем составе завершит выступления в феврале 2019 года. Группа Serebro была образована в 2006 году. В 2007 они заняли первое место на "Евровидении" с песней Song #1. За 12 лет сменилось пять солисток - Марина Лизоркина, Лена Темникова, Анастасия Карпова, Дарья Шашина, Полина Фаворская. Год назад ушла Фаворская, и на ее место взяли уроженку Актобе Татьяну Моргунову.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!