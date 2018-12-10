Лавров о Президенте Казахстана: Один из наиболее опытных и мудрых руководителей

Глава МИД РФ прокомментировал политические качества Назарбаева.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал политические качества Президента Казахстана. По его словам, Назарбаев прекрасно понимает, как в современном мире важно правильно использовать географические возможности, передает Zakon.kz.

"Нурсултан Абишевич – один из наиболее опытных и мудрых руководителей на постсоветском пространстве и гораздо дальше. У него очень широкий горизонт ответственности за свой народ, за свою страну. Он понимает, что обеспечить благополучие Казахстана и казахстанцев невозможно, изолировавшись от всего остального мира. Назарбаев стремится использовать не только преимущества нашего общего геополитического пространства, на котором мы долгие годы жили в одном государстве, создали взаимодополняемые инфраструктурные, экономические, финансовые, хозяйственные и прочие возможности. Он также понимает, что в современном мире необходимо использовать возможности, которые предоставляются в более широком географическом плане", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Хабар", опубликованному на сайте МИД РФ.

Как отметил спикер, многовекторная политика Казахстана полностью перекликается с Концепцией внешней политики Российской Федерации, которая тоже хочет быть в хороших взаимовыгодных отношениях со всеми готовыми к этому странами на Востоке, Западе и Юге.

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