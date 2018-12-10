Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Лавров о Президенте Казахстана: Один из наиболее опытных и мудрых руководителей

Глава МИД РФ прокомментировал политические качества Назарбаева.

Фото : Радио Азаттык10 декабря 2018, 12:11

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал политические качества Президента Казахстана. По его словам, Назарбаев прекрасно понимает, как в современном мире важно правильно использовать географические возможности, передает Zakon.kz.

"Нурсултан Абишевич – один из наиболее опытных и мудрых руководителей на постсоветском пространстве и гораздо дальше. У него очень широкий горизонт ответственности за свой народ, за свою страну. Он понимает, что обеспечить благополучие Казахстана и казахстанцев невозможно, изолировавшись от всего остального мира. Назарбаев стремится использовать не только преимущества нашего общего геополитического пространства, на котором мы долгие годы жили в одном государстве, создали взаимодополняемые инфраструктурные, экономические, финансовые, хозяйственные и прочие возможности. Он также понимает, что в современном мире необходимо использовать возможности, которые предоставляются в более широком географическом плане", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Хабар", опубликованному на сайте МИД РФ.

Как отметил спикер, многовекторная политика Казахстана полностью перекликается с Концепцией внешней политики Российской Федерации, которая тоже хочет быть в хороших взаимовыгодных отношениях со всеми готовыми к этому странами на Востоке, Западе и Юге.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты