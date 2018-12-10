Абаев заверил, что на Новый год казахстанцы не останутся без сотовой связи

Сейчас уже количество зарегистрировавших свои сим-карты, по данным министра, составляет порядка 70%.

На правчасе в мажилисе депутат Михаил Чирков выразил опасение, что многие граждане могут остаться без мобильной связи в связи с тем, что не успеют зарегистрировать свои сим-карты, передает корреспондент Zakon.kz.

"С 1 января 2019 года вступает в силу правило обязательной регистрации абонентских устройств пользователей сотовой связи. Это, проще говоря, кто не успеет к этому сроку зарегистрировать мобильный номер, тот останется без связи. Мы все видим, что проводится большая информационно разъяснительная работа, но в то же время, по обнародованным данным, из 26 млн только 14 млн прошли регистрацию, это чуть больше половины. Данные эти на начало декабря", - сказал мажилисмен.

По его словам, возникает предположение, что несколько миллионов казахстанцев уже в новогоднюю ночь и после нее "не смогут поздравить, приободрить друг друга".

"Вопрос такой - прогнозируете ли вы динамику ситуации, и какие меры вы предпринимаете, чтобы здесь не возникло излишнего напряжения?" - обратился он к главе профильного ведомства.

Как указал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, количество зарегистрированных сим-карт сейчас составляет уже 70%.

"Конечно, многие переживают. Мы на ежедневном контроле держим количество людей. Сейчас вы правильно отметили, что у нас по уровню абонентов мобильной связи почти на 10 млн превышает население. У нас 26 млн пользователей, а население 18 млн, то есть люди по несколько телефонов имеют, по 3-4 телефона, сим-карт. Я думаю, что сейчас порядка 70% зарегистрировано. Это означает, что большая часть, больше чем население страны зарегистрировали свои телефоны", - пояснил он.

Помимо этого, как добавил глава ведомства, около 2-3% - это нерегистрируемые устройства.

"Это сигнализации машин. Они не подлежат регистрации. Разъяснительную работу ведем, все необходимые люди, по всем сотовым операторам данные у нас есть. Я думаю, проблем не будет и на Новый год люди без связи не останутся. Это точно", - заверил Абаев.

Министр уточнил, что сейчас во всех ЦОНах, во всех отделениях Казпочты, то есть везде идет оповещение.

"Я думаю, что благодаря этому мы, в том числе, наведем порядок в количестве абонентов. Мы увидим реально, кто пользователь, кто давно не пользуется, то есть вот эту систему, весь этот рынок благодаря регистрации мы сделаем "белым". То есть уйдут "серые" зоны, уйдут "черные" зоны. Все телефоны в Казахстане, которые будут зарегистрированы, будут работать. Это уплата налогов, это средство и в том числе против правонарушений. Я уже не раз говорил, 80% правонарушений против детей совершаются, забирают сотовые телефоны. Благодаря этой регистрации мы сократим на 80% ювенальные правонарушения, это будет уже очень большим нашим шагом вперед", - считает он.

Оксана Скибан, Астана

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