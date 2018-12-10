Об опасной погоде предупредили синоптики казахстанцев
Поступление тёплого воздуха на холодную подстилающую поверхность в сочетании с осадками вызовет образование гололёда и тумана в большинстве областей республики.
Фото : открытые источники10 декабря 2018, 12:19
РГП "Казгидромет" распространил прогноз погоды на 11-13 декабря, передает Zakon.kz.
По данным синоптиков, отрог сибирского антициклона медленно отступает на восток, и на смену ему с юга Европейской части России смещаются тёплые атмосферные фронты.
"Поступление тёплого воздуха на холодную подстилающую поверхность в сочетании с осадками вызовет образование гололёда и тумана в большинстве областей республики, что особенно опасно на автодорогах в ночные и утренние часы", - отметили в "Казгидромете".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4949316-f6d566e1aad335bc9bbe72b0a09bec49
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...