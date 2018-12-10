Об опасной погоде предупредили синоптики казахстанцев

Поступление тёплого воздуха на холодную подстилающую поверхность в сочетании с осадками вызовет образование гололёда и тумана в большинстве областей республики.

РГП "Казгидромет" распространил прогноз погоды на 11-13 декабря, передает Zakon.kz.

По данным синоптиков, отрог сибирского антициклона медленно отступает на восток, и на смену ему с юга Европейской части России смещаются тёплые атмосферные фронты.

"Поступление тёплого воздуха на холодную подстилающую поверхность в сочетании с осадками вызовет образование гололёда и тумана в большинстве областей республики, что особенно опасно на автодорогах в ночные и утренние часы", - отметили в "Казгидромете".

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