Абаев об утечке кадров: Есть несколько стран – "пылесосы" мозгов

Во всем мире идет "утечка" мозгов - министр.

В кулуарах мажилиса министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев высказался об "утечке" мозгов из страны, передает Zakon.kz.

"Поставьте себя на их место. Что вас может привлекать? Но это не только высокая зарплата. Это какой-то челлендж для них. Он здесь зарабатывает хорошо, но если есть возможность набраться опыта. Мы здесь не видим каких-то проблем. Другое дело, что это будет очень приветствоваться и есть хорошие примеры, когда ребята, здесь поработав, уезжают за рубеж, набираются опыта, а потом возвращаются с новыми знаниями, здесь начинают работать", - сказал Абаев.

По его словам, во всем мире идет "утечка" мозгов.

"Есть несколько стран – "пылесосы" мозгов. Да, вот они везде собирают. В Китае в какой-то мере это удалось предотвратить. За счет того, что они собственные транснациональные компании развили, тот же Huawei. Работать в Huawei не менее престижно, чем работать в Google. Поэтому китайские специалисты начали массово возвращаться. Плюс зарплаты", - отметил министр.

Он считает, что и Казахстан рано или поздно к этому придет.

"И вы должны понимать, что те продукты, которые сегодня у нас компании предоставляют "Казактелеком", "Транстелеком", в какой-то мере соответствуют всем необходимым требованиям", - резюмировал спикер.

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