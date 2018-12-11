Мускулистый кенгуру-мем умер в Австралии

Роджера похоронили на территории заповедника, где он прожил всю жизнь.

Мускулистый кенгуру Роджер, прославившийся на весь мир благодаря своему размеру и внушительному виду, умер в возрасте 12 лет. Знаменитый кенгуру скончался от старости, передает Русская служба ВВС.

О смерти Роджера объявил в "Фейсбуке" заповедник "Элис-Спрингс", где кенгуру провел последние годы жизни.

Роджер обрел популярность в интернете в 2015 году, когда заповедник выложил в соцсети фото, на которой животное сминало передними лапами жестяное ведро. Снимок Роджера стал основой для многочисленных мемов.

"Когда его начали показывать по телевизору, и его фото стало вирусным, ему уделяли очень много внимания", - сказал сотрудник заповедника Крис Барнс.

Заповедник получает сообщения с соболезнованиями со всего мира.

Роджер прожил в "Элис-Спрингс" почти всю жизнь. Его подобрали еще кенгуренком, после того как его мать была сбита машиной.

"Он был еще совсем маленьким, когда я спас его из сумки матери, погибшей на дороге", - рассказывает Барнс.

Попав в заповедник, Роджер начал расти - на момент смерти его рост превышал два метра, а весил он 89 килограммов.

"Сначала мы сблизились, но вскоре он начал смотреть на меня как на конкурента и пытался на меня напасть", - рассказывает Барнс.

Роджер был альфа-самцом. В заповеднике, где живет около 50 кенгуру обоих полов, у него было 12 самок.

В последние годы жизни он начал страдать от воспаления суставов и частичной потери зрения, однако, по словам Барнса, "наслаждался пенсией".

Кенгуру могут жить до 14 лет, но в естественных условиях редко доживают до этого возраста.

"Старому кенгуру гораздо сложнее жить на воле. Если они заболевают, на них нападают динго, наши дикие собаки, и съедают их", - говорит Барнс.

По его словам, Роджера похоронили на территории заповедника.





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