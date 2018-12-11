Общенациональный телемост с Нурсултаном Назарбаевым пройдет в Астане

В ходе телемоста традиционно по всей стране запустят индустриальные, инновационные, инфраструктурные и энергетические проекты.

Сегодня, 11 декабря, в Астане ожидается общенациональный телемост "Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане", передает Zakon.kz

В рамках мероприятия планируется торжественная церемонии награждения лауреатов премии президента РК "Алтын сапа", республиканского конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана", конкурса по социальной ответственности бизнеса "Парыз-2018" с участием главы государства.

В ходе телемоста традиционно по всей стране запустят индустриальные, инновационные, инфраструктурные и энергетические проекты.

Участники мероприятия: руководители государственных органов, национальных компаний, акимы, депутаты парламента РК, представители НПП РК «Атамекен», руководители политических партий, представители общественных объединений, главы крупных промышленных предприятий, лауреаты конкурсов прошлых лет, номинанты и лауреаты премий 2018 года.

Мероприятие состоится в "Конгресс центре EXPO" 11 декабря в 13:00 часов.

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