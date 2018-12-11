В Самруке утверждают, что новая политика благотворительности себя оправдала

С 2018 года средства благотворительной программы не могут быть направлены на организацию и проведение торжественных и юбилейных мероприятий, концертов и круглых столов.

При годовом бюджете в размере 10 млрд тенге, Фонд "Samruk-KazynaTrust" в этом году реализовал социально значимые проекты с охватом получателей помощи более чем 300 тысяч человек. О том, что изменилось в Фонде, который от имени Группы компаний "Самрук-Қазына" осуществляет соцальные программы в интервью Zakon.kz рассказал генеральный директор компании Дияс Азбергенов.

В марте текущего года Управляющий директор "Самрук-Қазына" Алишер Пирметов заявлял о том, что Фонд пересмотрел порядок финансирования спортивных и социальных проектов. Руководство Фонда решило сократить бюджет благотворительных программ, отказаться от адресной помощи и передал президентский клуб "Астана" в ведение министерства культуры и спорта. С 2018 года средства благотворительной программы не могут быть направлены на организацию и проведение торжественных и юбилейных мероприятий, концертов и круглых столов; погашение кредиторской задолженности и финансирование профессионального клуба "Астана".

"Мы оптимизировали бизнес-процессы по принятию решения и у нас теперь есть только один орган, который принимает решения по оказанию благотворительной помощи – Попечительский совет Фонда. Также мы сократили срок подготовки заключений с 25 до 15 дней", - раскрывает детали нововведений Дияс Азбергенов.

"Мы идем по собственному пути эффективного механизма социальных инвестиций – акцент поставлен на благотворительность с отдачей и устойчивым эффектом. В текущем году, мы сделали упор на регионы и местные гражданские сообщества, как основные точки роста страны. Если говорить о президентском клубе "Астана, то "Самрук-Қазына" не отказывался от его поддержки, а изменил механизм ее оказания - мы выделяем деньги Корпоративному Фонду "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта" при министерстве культуры и спорта, а спортивные функцирнеры сами определяют в каком объеме и какие клубы спонсировать", - пояснил он.

При этом, "Samruk-Kazyna Trust" не отказывается от поддержки массового спорта, доступного всем. Такие проекты здесь рассматривают как инструмент поддержания здорового образа жизни населения страны и получают дальнейшую поддержку.

"Например, общественная спортивная инициатива "Другой Ты!" - этот проект поддержал глава государства и весь Казахстан. Челендж получил широкий отклик и популярность среди общественности, много пользователей публиковали свои тренировки в социальных сетях. По подсчетам специалистов более 300 тысяч человек мы привлекли к системным спортивным тренировкам в период челенджа", - добавил Азбергенов.

К слову, в этом году бюджет "Samruk-KazynaTrust" составил не 15 млрд тенге, как это было ранее, а на 5 млрд тенге меньше. Однако, несмотря на снижение общей годовой суммы благотворительности, компания сохранила количество бенефициаров и качество реализуемых проектов.

"Мы придерживаемся качественного отбора социально-значимых проектов. При рассмотрении заявок по социальным проектам, мы делаем большую ставку на системное решение проблем, а также обстоятельно проверяем необходимость соответствующих расходов и их целевое использование. Мы больше не оказываем адресную помощь", - сообщил он, и привел в пример проект, направленный на разработку учебно-методического пособия по адаптивной физкультуре для детей с особенными потребностями, которое будет передано в министерство образования для повсеместного внедрения. Здесь мы не решаем проблему одного человека разовым путем, а подходим системно и занимаемся решением первопричины проблемы.

Самая масштабная программа Фонда – Программа социальных инвестиций "Менің елім". Она была запущена в 2016 году в регионах присутствия Группы компаний АО "Самрук-Қазына". "Менің елім" - это развитие социальной инфраструктуры, расширение доступа местного населения к высоким стандартам качества жизни, в том числе к образованию, культуре и спорту там, где дочерние компании Фонда являются градообразующими. В 2018 году, продолжая реализовывать начатые проекты, "Samruk-Kazyna Trust" выступил инициатором социальных изменений, и дополнил программу. Теперь в нее входит проект по развитию социального предпринимательства "Әрекет", - рассказал он.

В рамках проекта, специалисты учат некоммерческие организации зарабатывать и развивать социальное предпринимательство. Так, по мнению, Азбергенова эти компании могут направлять свою прибыль на оказание бесплатных услуг социально уязвимым слоям населения либо на поддержание самого проекта.

"Такой подход дает качественный мультипликативный эффект работы в реализации программы. По проекту "Әрекет" мы обучили навыкам социального предпринимательства 265 представителей 180 НКО. Гранты на развитие своих бизнес инициатив в сфере социального предпринимательства получили 96 НКО", - пояснил спикер.

Помимо этого, в рамках "Менің елім" реализуется проект "Установка универсальных спортивных и детских игровых площадок". В 2018 году "Samruk-KazynaTrust" установили 41 универсальных и детских игровых и 11 воркаут площадок. По словам генерального директора компании, эти локации стали центром притяжения детей, молодежи и их семей.

"В прошлом году благодаря программе "Менің елім", 100 коррекционных школ страны были обеспечены специальным оборудованием, более 240 школ оборудованы спортинвентарем и так далее", - заключил он.

Кроме того, по проекту "Здоровые дети" компания поддерживает 3 реабилитационных центра для детей с диагнозом ДЦП, 2 из которых находятся в Астане, и 1 в Шымкенте. Медицинские услуги там получает порядка 1500 детей. Фонд оснастил оборудованием центры, сделал ремонт в помещениях и выделяет средства на заработную плату специалистов.

В рамках проекта "Подари детям жизнь" - с 2013 года оказана помощь 1124 детям с тяжелыми заболеваниями, кототорые не лечат в Казахстане. Всего было привлечено 1 198 775 559 тенге. Непосредственно в 2018 году в фонд поступило 192 обращения, на лечение направлено 160 детей, привлечено - 282,85 млн тенге.

Еще в 2018 году были запущены 2 медицинских поезда "Денсаулық" и "Саламатты Қазақстан" в рамках которых обследвано более 36 000 человек и проведено более 2800 малых хирургических операций. Эти поезда объехали более 110 станций по всему Казахстану.

В начале года топ-менеджмент Фонда дал ясно понять – "Самрук-Қазына" намерена провести четкую линию между социальными инвестициями и затратами на спонсорство.

"Благотворительная деятельность нашего Фонда перешла от адресной помощи к социальным инвестициям. Наши проектные менеджеры прорабатывают все этапы проекта так, чтобы дивиденды от инвестиций получало общество в целом. Из результатов этого года мы видим, что несмотря на сокращение бюджета Фонда "Samruk-Kazyna Trust", охват и качество наших программ только повысились", - резюмирует Азбергенов.

Татьяна Ковалева, Оксана Давыдова, Астана

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