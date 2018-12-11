В Казахстане подорожали все виды мяса и мясной продукции

Заметнее всего подорожали куры — на 1,5%, до 798 тг за кг (плюс 6,4% за год).

Главные "мясоеды" страны живут в Карагандинской, Павлодарской и Алматинской областях. В целом по стране потребление мяса и мясопродуктов выросло на 2% за квартал, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Самый большой рост цен пришлось ощутить любителям конины — на 10,5% за год, до 1745,5 тенге за килограмм к декабрю текущего года. Рост за месяц составил 0,3%. Следом идёт свинина с годовым ростом цены на 7%, до 1302,5 тг за кг (за месяц — плюс 0,2%). Говядина за год выросла в цене на 6,7%, за месяц — на 0,9%, до 1543,1 тг за кг.

В месячной динамике заметнее всего подорожали куры — на 1,5%, до 798 тг за кг (плюс 6,4% за год).

За III квартал 2018 года во всех домохозяйствах потребление мяса и мясопродуктов выросло к прошлому кварталу на 1,6%, до 19 кг на душу населения.

Потребление любимой казахстанцами баранины выросло в целом по РК сразу на 22% по сравнению с прошлым кварталом и составило 1,9 кг в среднем на человека в квартал, при этом в городской местности отмечен рост на 45%, до 0,9 кг.

Самое популярное мясо в домохозяйствах РК — говядина: 5,7 кг на душу населения, что на 3,2% меньше, чем в прошлом квартале.

Потребление кур выросло на 6,9%, до 1,1 кг в среднем на душу населения, при этом заметно выросло потребление в сельской местности — сразу на 20,3%, до 0,8 кг.

Среди наиболее популярных сортов мяса заметно сократилось только потребление конины — на 9,8%, до 0,8 кг во всех домохозяйствах. При этом снижение потребления замечено и в селе (на 11,4%, до 0,8 кг), и в городах (на 8,5%, так же до 0,8 кг).



Среди регионов наибольшее потребление населением мяса и мясопродуктов зафиксировано в Карагандинской (22,3 кг в среднем на человека), Павлодарской (22 кг) и Алматинской (21,8 кг) областях.

В городской местности лидируют Атырауская (23,9 кг), Восточно-Казахстанская (23,4 кг) и Акмолинская (22,8 кг) области.

Главные "мясоеды" сельской местности живут в Алматинской (22 кг), Карагандинской (21,7 кг) и Мангистауской (20,5 кг) областях.

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