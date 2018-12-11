Бычков в качестве пассажиров микроавтобуса пытался вывезти из страны казахстанец

Животных передали в ветслужбу.

В ночь с 10 на 11 декабря в подразделении пограничного контроля "Кордай" Кордайского пограничного отряда был задержан 38-летний казахстанец, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Мужчина ехал на автомашине Mercedes-Benz Sprinter в сторону Кыргызстана.

"При досмотре салона, предназначенного для перевозки пассажиров, пограничники обнаружили десять голов крупно-рогатого скота (бычков). Какие-либо сопроводительные документы на груз отсутствовали. Бычки переданы по акту в ветеринарную службу Кордайского района", - сообщили в погранслужбе.

Еще одного мужчину за попытку нелегального провоза через границу задержали в Костанайской области. Там задержанный на своем авто пытался вывезти в Россию рога диких животных. примерным весом 250 кг, без ветеринарного сертификата.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!